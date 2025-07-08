Directorio de empresas
Jockey
Jockey Salarios

El salario de Jockey varía desde $89,550 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el nivel más bajo hasta $100,500 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jockey. Última actualización: 11/26/2025

Operaciones de Marketing
$89.6K
Ingeniero de Software
$101K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Jockey es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Jockey es $95,025.

