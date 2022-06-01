Directorio de empresas
Jockey International
Jockey International Salarios

El salario de Jockey International varía desde $54,725 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $59,496 para un Analista de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jockey International. Última actualización: 11/26/2025

Analista de Datos
$59.5K
Ingeniero de Software
$54.7K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Jockey International es Analista de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $59,496. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Jockey International es $57,111.

Otros recursos

