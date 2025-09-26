Directorio de empresas
Jaguar Land Rover
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Jaguar Land Rover Ingeniero Mecánico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in United Kingdom en Jaguar Land Rover totaliza £46.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Total por año
£46.5K
Nivel
C Grade
Salario base
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Jaguar Land Rover?

£122K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22.8K+ (a veces £228K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ingeniero Mecánico sa Jaguar Land Rover in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £62,764. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Jaguar Land Rover para sa Ingeniero Mecánico role in United Kingdom ay £46,489.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Jaguar Land Rover

Empresas relacionadas

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos