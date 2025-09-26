Directorio de empresas
Jaguar Land Rover Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United Kingdom en Jaguar Land Rover varía desde £86.5K hasta £123K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jaguar Land Rover. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

£98.2K - £116K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£86.5K£98.2K£116K£123K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Ciencia de Datos at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £122,780. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Gerente de Ciencia de Datos role in United Kingdom is £86,480.

