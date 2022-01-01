Directorio de Empresas
Jacobs
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Jacobs Salarios

El rango salarial de Jacobs oscila entre $44,786 en compensación total anual para un Ventas en el extremo inferior y $194,000 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Jacobs. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero Civil
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Ingeniero de Transporte

Ingeniero Estructural

Ingeniero Mecánico
L1 $69.4K
L3 $108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Proyecto
L3 $143K
L5 $194K
Científico de Datos
Median $148K
Ingeniero Aeroespacial
Median $108K
Analista de Ciberseguridad
Median $80K
Contador
$133K
Analista de Negocios
$69.7K
Desarrollo de Negocios
$85.2K
Ingeniero Químico
$84.6K
Ingeniero Eléctrico
$60.2K
Ingeniero Geológico
$70.6K
Ingeniero de Hardware
$137K
Tecnólogo de Información (TI)
$70.4K
Consultor de Gestión
$124K
Ingeniero MEP
$129K
Gerente de Producto
$98.5K
Gerente de Programa
$146K
Ventas
$44.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$176K
Arquitecto de Soluciones
$184K

Arquitecto de Datos

¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Jacobs es Gerente de Proyecto at the L5 level con una compensación total anual de $194,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Jacobs es $104,834.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Jacobs

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • KBR
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos