Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Gerente de Productos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Productos in United States en Jackson National Life Insurance Company varía desde $323K hasta $443K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Jackson National Life Insurance Company. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

$350K - $416K
United States
Rango Común
Rango Posible
$323K$350K$416K$443K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Jackson National Life Insurance Company?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Jackson National Life Insurance Company in United States tiene una compensación total anual de $442,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Jackson National Life Insurance Company para el puesto de Gerente de Productos in United States es $323,400.

