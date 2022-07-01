Issuu Salarios

Directorio de empresas
El salario de Issuu varía desde $45,768 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $112,295 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Issuu. Última actualización: 11/22/2025

Ingeniero de Software
$45.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$112K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Issuu es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,295. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Issuu es $79,031.

