iQIYI
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

iQIYI Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in China en iQIYI totaliza CN¥398K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de iQIYI. Última actualización: 12/6/2025

Paquete Mediano
company icon
iQIYI
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Total por año
$55.9K
Nivel
7
Salario base
$50.3K
Stock (/yr)
$5.6K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en iQIYI?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en iQIYI in China tiene una compensación total anual de CN¥690,079. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en iQIYI para el puesto de Ingeniero de Software in China es CN¥324,460.

