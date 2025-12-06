Directorio de empresas
IPG Photonics
IPG Photonics Ingeniero de Software Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IPG Photonics. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$114K - $135K
United States
Rango Común
Rango Posible
$105K$114K$135K$144K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en IPG Photonics?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en IPG Photonics in United States tiene una compensación total anual de $143,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en IPG Photonics para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $105,000.

