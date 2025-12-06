Directorio de empresas
IPE Global
IPE Global Legal Salarios

La compensación total promedio de Legal in India en IPE Global varía desde ₹311K hasta ₹442K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de IPE Global. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$4K - $4.8K
India
Rango Común
Rango Posible
$3.5K$4K$4.8K$5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en IPE Global?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Legal en IPE Global in India tiene una compensación total anual de ₹441,846. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en IPE Global para el puesto de Legal in India es ₹311,214.

Otros recursos

