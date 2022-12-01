Directorio de Empresas
Investec
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Investec Salarios

El rango salarial de Investec oscila entre $21,164 en compensación total anual para un Banquero de Inversión en el extremo inferior y $158,746 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Investec. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Datos
$72.4K
Científico de Datos
$92.4K
Banquero de Inversión
$21.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
$125K
Diseñador de Productos
$65.2K
Gerente de Proyecto
$42.2K
Ingeniero de Software
$81K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$53.8K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Il ruolo più pagato segnalato in Investec è Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $158,746. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Investec è di $72,417.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Investec

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Snap
  • DoorDash
  • Databricks
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos