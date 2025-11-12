Directorio de empresas
Intuit
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Machine Learning

  • United States

Intuit Ingeniero de Machine Learning Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Machine Learning in United States en Intuit varía desde $239K por year para Software Engineer 2 hasta $948K por year para Architect. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $332K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer 1
(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Machine Learning en Intuit in United States tiene una compensación total anual de $947,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intuit para el puesto de Ingeniero de Machine Learning in United States es $345,000.

Otros recursos