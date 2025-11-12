Directorio de empresas
Intuit
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador UX

  • Greater Toronto Area

Intuit Diseñador UX Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Diseñador UX in Greater Toronto Area en Intuit varía desde CA$143K por year para Product Designer 2 hasta CA$207K por year para Senior Product Designer. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$156K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intuit. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Intuit, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador UX en Intuit in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$1,147,156. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intuit para el puesto de Diseñador UX in Greater Toronto Area es CA$145,082.

Otros recursos