Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Salarios

El rango salarial de Intesa Sanpaolo oscila entre $15,558 en compensación total anual para un Analista Financiero en el extremo inferior y $93,254 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intesa Sanpaolo. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $47.7K

Ingeniero de Software Backend

Analista Financiero
$15.6K
Recursos Humanos
$81.1K

Gerente de Proyecto
$85.7K
Analista de Ciberseguridad
$80.1K
Arquitecto de Soluciones
$93.3K
Escritor Técnico
$39.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Intesa Sanpaolo es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $93,254. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Intesa Sanpaolo es $80,056.

