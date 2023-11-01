Directorio de empresas
International SOS
International SOS Salarios

El salario de International SOS varía desde $70,614 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $150,000 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de International SOS. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ventas
Median $150K
Científico de Datos
$70.6K
Tecnólogo en Informática (TI)
$94.1K

Gerente de Programas
$74.6K
Gerente de Proyectos
$127K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en International SOS es Ventas con una compensación total anual de $150,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en International SOS es $94,063.

