Interac Salarios

El rango salarial de Interac oscila entre $54,953 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $100,269 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Interac. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $87.1K
Gerente de Producto
Median $60K
Científico de Datos
$65.4K

Tecnólogo de Información (TI)
$55K
Gerente de Programa
$81.1K
Analista de Ciberseguridad
$100K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Interac es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $100,269. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Interac es $73,280.

