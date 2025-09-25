Directorio de empresas
Intellia Therapeutics
Intellia Therapeutics Ingeniero Biomédico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Biomédico in United States en Intellia Therapeutics varía desde $90.2K hasta $131K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intellia Therapeutics. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$102K - $119K
United States
Rango Común
Rango Posible
$90.2K$102K$119K$131K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Intellia Therapeutics?

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Biomédico en Intellia Therapeutics in United States tiene una compensación total anual de $130,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intellia Therapeutics para el puesto de Ingeniero Biomédico in United States es $90,200.

