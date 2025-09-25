La compensación total promedio de Ingeniero Biomédico in United States en Intellia Therapeutics varía desde $90.2K hasta $131K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intellia Therapeutics. Última actualización: 9/25/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!