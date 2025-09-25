Directorio de empresas
Intapp
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Intapp Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Intapp totaliza $188K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intapp. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Intapp
Machine Learning Engineer
Palo Alto, CA
Total por año
$188K
Nivel
L3
Salario base
$165K
Stock (/yr)
$8K
Bono
$15K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Intapp?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Intapp in United States tiene una compensación total anual de $258,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intapp para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $185,000.

