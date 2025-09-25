Directorio de empresas
Intapp
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Contador

  • Todos los Salarios de Contador

Intapp Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in United Kingdom en Intapp varía desde £44.8K hasta £65.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intapp. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Contador contribuciones en Intapp para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

£121K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22.7K+ (a veces £227K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Contador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Intapp in United Kingdom tiene una compensación total anual de £65,077. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intapp para el puesto de Contador in United Kingdom es £44,843.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Intapp

Empresas relacionadas

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos