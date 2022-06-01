Directorio de Empresas
Intapp
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Intapp Salarios

El rango salarial de Intapp oscila entre $72,507 en compensación total anual para un Contador en el extremo inferior y $233,825 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Intapp. Última actualización: 8/10/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Diseñador de Productos
Median $108K
Gerente de Producto
Median $144K
Contador
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnólogo de Información (TI)
$234K
Marketing
$102K
Gerente de Diseño de Productos
$95.5K
Gerente de Proyecto
$164K
Ventas
$120K
Ingeniero de Software
$119K
Gerente de Ingeniería de Software
$129K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Intapp, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visita ahora!

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Intapp is Tecnólogo de Información (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp is $119,799.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Intapp

Empresas Relacionadas

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos