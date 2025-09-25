Directorio de empresas
Intact Financial Corporation
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Intact Financial Corporation Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en Intact Financial Corporation varía desde CA$217K hasta CA$302K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$232K - CA$274K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Rango Común
Rango Posible

CA$225K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Intact Financial Corporation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Intact Financial Corporation in Canada tiene una compensación total anual de CA$302,009. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$216,827.

