Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Cybersecurity Analyst Salarios

La compensación total promedio de Cybersecurity Analyst en Intact Financial Corporation varía desde CA$62.6K hasta CA$87.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$67.8K - CA$82.2K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$62.6KCA$67.8KCA$82.2KCA$87.4K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Intact Financial Corporation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Cybersecurity Analyst en Intact Financial Corporation tiene una compensación total anual de CA$87,433. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de jobFamilies.Cybersecurity Analyst es CA$62,560.

