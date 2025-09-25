Directorio de empresas
Intact Financial Corporation
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Intact Financial Corporation Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Canada en Intact Financial Corporation varía desde CA$54.4K hasta CA$75.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$58.3K - CA$68.6K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$54.4KCA$58.3KCA$68.6KCA$75.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Datos contribuciones en Intact Financial Corporation para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

CA$225K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.2K+ (a veces CA$422K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Intact Financial Corporation?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista de Datos sa Intact Financial Corporation in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$75,743. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Intact Financial Corporation para sa Analista de Datos role in Canada ay CA$54,380.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Intact Financial Corporation

Empresas relacionadas

  • Apple
  • Stripe
  • Lyft
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos