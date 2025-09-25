Directorio de empresas
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Operaciones Comerciales Salarios

La compensación total promedio de Operaciones Comerciales en Intact Financial Corporation varía desde CA$90.1K hasta CA$131K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Intact Financial Corporation. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$103K - CA$118K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$90.1KCA$103KCA$118KCA$131K
Rango Común
Rango Posible

CA$225K

¿Cuáles son los niveles de carrera en Intact Financial Corporation?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones Comerciales en Intact Financial Corporation tiene una compensación total anual de CA$131,186. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Operaciones Comerciales es CA$90,052.

