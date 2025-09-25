Instacart Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Instacart varía desde $222K por year para L3 hasta $728K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $350K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 Engineer ( Nivel Inicial ) $222K $146K $76.2K $0 L4 Engineer 2 $277K $178K $99K $0 L5 Senior Engineer $343K $213K $130K $0 L6 Senior Engineer 2 $432K $246K $185K $1.1K Ver 3 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral ) 50 % AÑO 1 50 % AÑO 2 Tipo de Acciones RSU En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años: 50 % se consolida en el 1st - AÑO ( 50.00 % anual )

50 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 12.50 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Instacart ?

