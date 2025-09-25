Directorio de empresas
Instacart Gerente de Diseño de Productos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Diseño de Productos in Canada en Instacart varía desde CA$163K hasta CA$237K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

CA$187K - CA$213K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Diseño de Productos en Instacart in Canada tiene una compensación total anual de CA$237,105. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Instacart para el puesto de Gerente de Diseño de Productos in Canada es CA$162,758.

