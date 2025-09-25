Directorio de empresas
Instacart
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Instacart Gerente de Ciencia de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Instacart totaliza $565K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Total por año
$565K
Nivel
L7
Salario base
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
9 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Instacart?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Gerente de Ciencia de Datos در Instacart in United States برابر کل دستمزد سالانه $1,205,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Instacart برای نقش Gerente de Ciencia de Datos in United States برابر $380,000 است.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Instacart

Empresas relacionadas

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos