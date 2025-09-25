Directorio de empresas
Instacart
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Instacart Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Instacart varía desde $97.1K hasta $136K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$105K - $128K
United States
Rango Común
Rango Posible
$97.1K$105K$128K$136K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Servicio al Cliente contribuciones en Instacart para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:

  • 50% se consolida en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Servicio al Cliente at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $135,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Servicio al Cliente role in United States is $97,110.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Instacart

Empresas relacionadas

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos