La compensación de Gerente de Operaciones Comerciales en Instacart totaliza $210K por year para L6. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025
Compensación Total Promedio
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
50%
AÑO 1
50%
AÑO 2
En Instacart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 2 años:
50% se consolida en el 1st-AÑO (50.00% anual)
50% se consolida en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)