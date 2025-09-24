Directorio de empresas
insightsoftware
insightsoftware Gerente de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in United States en insightsoftware totaliza $196K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de insightsoftware. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
insightsoftware
Product Manager
hidden
Total por año
$196K
Nivel
-
Salario base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bono
$25.5K
Años en la empresa
23 Años
Años de exp.
28 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en insightsoftware?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en insightsoftware in United States tiene una compensación total anual de $310,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en insightsoftware para el puesto de Gerente de Productos in United States es $181,000.

