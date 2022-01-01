Directorio de empresas
Inovalon
Inovalon Salarios

El salario de Inovalon varía desde $43,675 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más bajo hasta $276,375 para un Consultor en Gestión en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Inovalon. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $100K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Productos
Median $132K
Analista de Datos
Median $100K

Analista de Negocios
Median $96K
Desarrollo de Negocios
$110K
Servicio al Cliente
$55.3K
Recursos Humanos
$190K
Consultor en Gestión
$276K
Gerente de Proyectos
$146K
Ventas
$49.8K
Gerente de Ingeniería de Software
$246K
Arquitecto de Soluciones
$43.7K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Inovalon es Consultor en Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $276,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Inovalon es $105,223.

Otros recursos