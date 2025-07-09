Directorio de empresas
Innotech Salarios

El salario de Innotech varía desde $11,973 en compensación total por año para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más bajo hasta $122,400 para un Ingeniero Químico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Innotech. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $51K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Analista de Datos
Median $39.8K
Analista de Negocios
Median $46K

Arquitecto de Soluciones
Median $68K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programas Técnicos
Median $78.9K
Asistente Administrativo
$22.7K
Ingeniero Químico
$122K
Científico de Datos
Median $31.3K
Tecnólogo en Informática (TI)
$12K
Banquero de Inversión
$41.8K
Legal
$63.2K
Diseñador de Productos
$38.8K
Gerente de Productos
$60.2K
Gerente de Proyectos
$91.4K
Reclutador
$58.5K
Gerente de Ingeniería de Software
$66K
Capitalista de Riesgo
$41.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Innotech es Ingeniero Químico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $122,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Innotech es $50,958.

