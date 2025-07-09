Innotech Salarios

El salario de Innotech varía desde $11,973 en compensación total por año para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más bajo hasta $122,400 para un Ingeniero Químico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Innotech . Última actualización: 9/14/2025