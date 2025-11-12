Directorio de empresas
InMobi
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

InMobi Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en InMobi totaliza ₹7.52M por year para SDE IV. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹6.81M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de InMobi. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
SDE I
(Nivel Inicial)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Ver 5 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En InMobi, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (1.19% por período)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en InMobi in India tiene una compensación total anual de ₹10,505,389. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en InMobi para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹6,761,424.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para InMobi

Empresas relacionadas

  • Biomeme
  • Sidecar
  • The BHW Group
  • Zimperium
  • Allego
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos