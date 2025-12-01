Directorio de empresas
Inmar
Inmar Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Inmar varía desde $106K hasta $149K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Inmar. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio

$115K - $134K
United States
Rango Común
Rango Posible
$106K$115K$134K$149K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Inmar?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Inmar in United States tiene una compensación total anual de $148,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Inmar para el puesto de Ventas in United States es $106,250.

