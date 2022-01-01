Directorio de Empresas
Ingram Micro
Ingram Micro Salarios

El rango salarial de Ingram Micro oscila entre $10,091 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $264,924 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ingram Micro. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $10.1K
Diseñador de Productos
Median $168K

Diseñador de Experiencia de Usuario

Científico de Datos
Median $83.9K

Analista de Negocios
$186K
Analista Financiero
$127K
Tecnólogo de Información (TI)
$146K
Marketing
$101K
Gerente de Producto
$83.6K
Gerente de Proyecto
$119K
Ventas
$72.5K
Ingeniero de Ventas
$20.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$81K
Arquitecto de Soluciones
$265K
Gerente de Programa Técnico
$176K
Investigador de Experiencia de Usuario
$77.4K
Capitalista de Riesgo
$66.7K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Ingram Micro es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $264,924. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ingram Micro es $92,702.

