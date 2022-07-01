Directorio de Empresas
Infovista
Infovista Salarios

El rango salarial de Infovista oscila entre $59,700 en compensación total anual para un Diseñador de Productos en el extremo inferior y $120,011 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Infovista. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Diseñador de Productos
$59.7K
Ingeniero de Software
$101K
Arquitecto de Soluciones
$120K

Preguntas Frecuentes

Le rôle le mieux payé signalé chez Infovista est Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $120,011. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Infovista est de $101,490.

Otros Recursos