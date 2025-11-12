La compensación de Arquitecto de Datos in United States en Infosys varía desde $62.7K por year para JL3B hasta $113K por year para JL6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $100K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
$102K
$102K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)