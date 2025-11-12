Infosys Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA) in Greater Bengaluru en Infosys varía desde ₹602K por year para JL3B hasta ₹1.24M por year para JL5. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹602K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono JL3B Systems Engineer ( Nivel Inicial ) ₹602K ₹602K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹622K ₹601K ₹0 ₹20.9K JL4 Technology Analyst ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL5 Technology Lead ₹1.24M ₹1.19M ₹0 ₹51.7K Ver 2 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

