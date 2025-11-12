Directorio de empresas
Infosys
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Greater Hyderabad Area

Infosys Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Hyderabad Area en Infosys varía desde ₹707K por year para JL3B hasta ₹1.44M por year para JL5. El paquete de compensación year mediano in Greater Hyderabad Area totaliza ₹868K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
Systems Engineer(Nivel Inicial)
₹707K
₹707K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹706K
₹706K
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹1.09M
₹1.09M
₹0
₹0
JL5
Technology Lead
₹1.44M
₹1.43M
₹0
₹3K
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Infosys in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹1,457,024. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Infosys para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Greater Hyderabad Area es ₹868,070.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Infosys

Empresas relacionadas

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos