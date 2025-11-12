La compensación de Ingeniero DevOps in India en Infosys varía desde ₹1.05M por year para JL4 hasta ₹1.36M por year para JL5. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹811K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹1.05M
₹1.03M
₹10.4K
₹0
JL5
₹1.36M
₹1.35M
₹10.2K
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)