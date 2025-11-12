Directorio de empresas
Infosys
Infosys Ingeniero de Software Backend Salarios en Greater Hyderabad Area

La compensación de Ingeniero de Software Backend in Greater Hyderabad Area en Infosys varía desde ₹585K por year para JL3B hasta ₹1.12M por year para JL5. El paquete de compensación year mediano in Greater Hyderabad Area totaliza ₹1.05M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
JL3B
Systems Engineer(Nivel Inicial)
₹585K
₹585K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹826K
₹808K
₹6.9K
₹10.5K
JL5
Technology Lead
₹1.12M
₹1.05M
₹0
₹62.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Infosys in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹1,333,329. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Infosys para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Greater Hyderabad Area es ₹732,674.

