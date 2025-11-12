Infosys Ingeniero de Software Backend Salarios en Canada

La compensación de Ingeniero de Software Backend in Canada en Infosys varía desde CA$90.4K por year para JL3B hasta CA$104K por year para JL5. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$101K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infosys. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono JL3B Systems Engineer ( Nivel Inicial ) CA$90.4K CA$90.4K CA$0 CA$0 JL3A Senior Systems Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- JL4 Technology Analyst CA$86.1K CA$86.1K CA$0 CA$0 JL5 Technology Lead CA$104K CA$104K CA$420 CA$0 Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Infosys, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

