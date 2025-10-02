Directorio de empresas
Infor
Infor Ingeniero de Software Salarios en Netherlands

La compensación de Ingeniero de Software in Netherlands en Infor totaliza €70.2K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Netherlands totaliza €64.9K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Infor. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel Inicial)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 1 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Infor?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Infor in Netherlands tiene una compensación total anual de €75,494. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Infor para el puesto de Ingeniero de Software in Netherlands es €64,918.

