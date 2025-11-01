Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Proyecto in Canada en Info-Tech Research Group totaliza CA$141K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info-Tech Research Group. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$141K
Nivel
-
Salario base
CA$137K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$4.1K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Info-Tech Research Group in Canada tiene una compensación total anual de CA$193,906. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Info-Tech Research Group para el puesto de Gerente de Proyecto in Canada es CA$141,415.

