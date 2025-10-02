Directorio de empresas
Info Edge
Info Edge Científico de Datos Salarios en Greater Delhi Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Delhi Area en Info Edge totaliza ₹2.53M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Info Edge. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Total por año
₹2.53M
Nivel
4a
Salario base
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Info Edge?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Info Edge in Greater Delhi Area tiene una compensación total anual de ₹3,877,414. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Info Edge para el puesto de Científico de Datos in Greater Delhi Area es ₹2,516,122.

Otros recursos