inDriver
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

inDriver Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Cyprus en inDriver totaliza €81.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de inDriver. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
inDriver
Product Manager
Limassol, LI, Cyprus
Total por año
€81.2K
Nivel
-
Salario base
€81.2K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en inDriver in Cyprus tiene una compensación total anual de €151,740. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en inDriver para el puesto de Gerente de Producto in Cyprus es €81,158.

