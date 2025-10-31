Directorio de empresas
inDriver
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

inDriver Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in Kazakhstan en inDriver totaliza KZT 23.19M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de inDriver. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Total por año
KZT 23.19M
Nivel
Middle
Salario base
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bono
KZT 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en inDriver?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en inDriver in Kazakhstan tiene una compensación total anual de KZT 33,351,911. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en inDriver para el puesto de Diseñador de Producto in Kazakhstan es KZT 23,186,435.

