Indra
  Salarios
  Ingeniero de Hardware

  Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

  Madrid Metropolitan Area

Indra Ingeniero de Hardware Salarios en Madrid Metropolitan Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Madrid Metropolitan Area en Indra totaliza €35K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indra. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por año
€35K
Nivel
L2
Salario base
€35K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Indra?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Radio Frequency Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Indra in Madrid Metropolitan Area tiene una compensación total anual de €46,644. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Indra para el puesto de Ingeniero de Hardware in Madrid Metropolitan Area es €29,810.

