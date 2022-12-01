IndiaMART Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de IndiaMART oscila entre $6,585 en compensación total anual para un Ventas en el extremo inferior y $28,744 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de IndiaMART. Última actualización: 8/19/2025

Ingeniero de Software
Median $13.8K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $28.7K
Ventas
$6.6K

Capitalista de Riesgo
$11.8K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en IndiaMART es Gerente de Producto con una compensación total anual de $28,744. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en IndiaMART es $12,839.

Otros Recursos