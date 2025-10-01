Directorio de empresas
Indegene
Indegene Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Indegene totaliza ₹774K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Indegene. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Indegene
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹774K
Nivel
L2
Salario base
₹774K
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Indegene?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Indegene in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,088,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indegene for the Ingeniero de Software role in Greater Bengaluru is ₹749,744.

